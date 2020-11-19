Москва, , 18:23 — REGNUM Отсрочка в наступлении мирового финансового кризиса могла бы положительно сказаться на укреплении курса рубля. Об этом 19 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала прогноз аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), согласно которому рубль укрепится на 4−15% до 2024 года.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Любой прогноз, касающийся курса национальной валюты, не может быть достоверным. Тем более сейчас, когда неопределенность на рынках приобрела колоссальные размеры, — сказала Лебединская. — Если раньше мы могли утверждать, что доллар, как правило, усиливается во время рецессии относительно других валют, то сейчас такой уверенности нет. Мы можем оценить лишь факторы, которые могут потенциально оказать влияние на его изменение в ту или иную сторону. Данный прогноз слишком обтекаем, при прогнозном интервале 4−15%, скорее всего, фактическое значение будет где-то рядом».

Как пояснила Лебединская, отрицательное влияние на курс рубля может оказать изменение стоимости нефти.

«Это, в свою очередь, может привести к изменению валютной выручки, объёма дивидендных выплат (Россия занимает четвертое место в мире по их объему), политики Центробанка. Положительным фактором может стать геополитический баланс сил, отсрочка в наступлении мирового финансового кризиса», — подытожила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что главным фактором непредсказуемости в России становится «новая вынужденно и обреченно мягкая денежно-кредитная политика».

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