Курган, , 18:15 — REGNUM Правительство России расширило территорию особой экономической зоны (ОЭЗ) «Курганская» и меры поддержки местного бизнеса. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и опубликовано на сайте правительства РФ.

С 2021 года субсидии в рамках ОЭЗ в Курганской области будут получать не только организации, но и индивидуальные предприниматели. Федеральные деньги ИП могут направить на первоначальный взнос по договорам лизинга и кредиты на реализацию проектов по внедрению передовых технологий, создание новых продуктов и импортозамещающих производств, говорится в распоряжении.

Границы особой экономической зоны, которая создаётся на базе Курганского машиностроительного завода, выйдут за пределы предприятия до села Иковка Кетовского района. Общая площадь ОЭЗ «Курганская» составит 267,8 га.