Подгорица, , 17:56 — REGNUM Агентство электронных коммуникаций и почтовых услуг (EKIP) Черногории будет контролировать установку базовых станций 5G, строительство которых ожидаетмч течение следующего года в Черногории.

«В течение 2021 года агентство планирует предоставить профессиональный научный документ, в котором будут представлены руководящие принципы для оценки, в каких сценариях установка базовых станций 5G возможна без подробного анализа, когда необходимо провести подробный анализ и каким образом, и в каких ситуациях установка 5G невозможна», — говорится в плане работ на 2021 год, получившем зеленый свет правительства Черногории.