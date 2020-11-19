Подгорица, , 17:51 — REGNUM Общая стоимость минимальной потребительской корзины в Черногории в октябре 2020 года составила 644,60 евро, из которых расходы на продукты питания и безалкогольные напитки составили 276,20 евро, а расходы на непродовольственные товары и услуги составили 368,40 евро. Такие данные приводит статистическое ведомство Монстат.

Общая стоимость минимальной потребительской корзины в октябре по сравнению с сентябрем снизилась на 0,2 процента.

«Расходы на продукты питания и безалкогольные напитки в октябре по сравнению с сентябрем снизились на 0,4 процента, в то время как расходы на непродовольственные товары и услуги снизились на 0,1 процента по сравнению с сентябрем», — сообщает ведомство.