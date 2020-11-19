Москва, , 17:39 — REGNUM Главным фактором непредсказуемости в России становится новая вынужденно и обреченно мягкая денежно-кредитная политика, в которой Минфин и ЦБ РФ проводят денежную эмиссию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Уверенности в том, что эта эмиссия остановится после покрытия дефицита бюджета, нет. Да и эти триллионы рублей, напечатанные под финансирование дефицита бюджета, способны обрушиться на внутренний товарный, фондовый и валютный рынки. В этих условиях курс рубля становится непредсказуем даже с точки зрения аксиом рыночной экономики, — сказал он. — Нельзя забывать про санкционные факторы, которые и сегодня оказывают давление на курс рубля».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, какая ситуация складывается вокруг курса рубля.

Читайте ранее в этом сюжете: Банкротства, безработица и падение доходов: экономист о 2021 году в РФ