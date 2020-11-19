Москва, , 17:27 — REGNUM Для укрепления рубля необходимо продолжать протекционистскую политику и делать экспорт дорогим. Об этом 19 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Курс рубля Иван Шилов © ИА REGNUM

«Даже при худшем сценарии социально-экономического развития ЦБ и правительство не дадут подняться доллару выше 100 рублей путём проведения интервенций на валютном рынке, — сказала Скрыль. — Волатильность рубля будет связана с внешнеэкономическими и политическими условиями, ценой на нефть и доступностью инвестиционных ресурсов. Для укрепления рубля необходимо продолжать протекционистскую политику и делать экспорт дорогим. В противном случае от девальвации рубля прежде всего пострадает население».

При таком развитии событий, как пояснила Скрыль, все импортные товары, в частности там, где присутствует большая доля импортных составляющих — автомобили, фармацевтика, отдых за границей, — станут труднодоступными для большинства граждан России.

«Но перепады в курсе рубля к доллару можно ожидать в долгосрочной перспективе. Причинами могут служить внешние угрозы, санкции, торговые войны», — подчеркнула экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в ближайшие годы наиболее реалистичным выглядит курс в 70 рублей за доллар.

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