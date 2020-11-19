Москва, , 17:23 — REGNUM Принятые в России меры дали положительный эффект, однако в ближайшей перспективе необходимо и можно решить ещё ряд вопросов. Об этом заявил глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

«Первое. В этом году многие компании понесли существенные издержки на организацию удаленной работы сотрудников. Затраты вышли далеко за пределы запланированных и прогнозируемых. Было бы правильным разрешить предпринимателям списывать эти расходы единовременно или хотя бы применять повышенные нормы амортизации в отношении соответствующих основных средств. Это позволит компаниям частично снизить издержки и снять напряженность в дальнейшем планировании бизнеса», — сказал Катырин.

Вторым пунктом он назвал возможность установить временные преференции по налогу на прибыль для модернизирующихся в условиях пандемии предприятий, например, снизить ставку по налогу на прибыль для таких компаний на весь налоговый период, в котором были введены ограничительные меры: «Это позволит повысить занятость, поддержать производственные компании и даст дополнительный стимул для инвестирования средств в собственное развитие».

Третьим пунктом Катырин назвал необходимость расширять стимулирование зарубежных проектов российских компаний: «Предлагается решить вопрос вычета входного НДС по товарам, местом реализации которых не является Россия».

Четвёртый тезис специалиста касается части совершенствования налогового администрирования, где имеет смысл ввести предварительное информирование о предстоящей блокировке счетов через личный кабинет налогоплательщика, а также на его электронную почту и телефон, например, за пять дней до нее: «В итоге применение этой обеспечительной меры можно было бы снизить до минимума. Пока же зачастую для предпринимателей блокировка приводит к возникновению дополнительных коммерческих рисков, а у малого бизнеса может полностью приостановиться деятельность».

В пятом пункте Катырин упомянул внутригрупповые займы в холдинговых и иных групповых структурах: «Дело в том, что налоговые органы ставят вопрос об экономической обоснованности заемного финансирования налогоплательщиков. Выход видится в следующем. В августе 2020 года ФНС России опубликовала письмо «Об отдельных вопросах налогообложения внутригрупповых услуг», в котором даны рекомендации относительно оценки реальности, документальной подтверждённости и экономической обоснованности внутригрупповых услуг, в том числе с участием иностранных компаний. ТПП РФ полагает, что перечисленные в письме подходы применимы к оценке заемных отношений. Такой подход, на наш взгляд, применим и в отношении трансграничных займов, поскольку условия оплаты по внутригрупповым договорам должны, безусловно, учитываться при оценке взаимоотношений сторон в контексте определения трансфертных цен. Целесообразным представляется рассмотреть вопрос о подготовке ФНС разъяснения по вопросам налогообложения трансграничных займов с тем, чтобы и перед налогоплательщиками, и перед налоговыми органами были сформулированы ясные критерии оценки налоговых последствий такой формы финансирования во избежание непредсказуемых и произвольных претензий и споров».

Последним, шестым пунктом эксперт счёл важным напомнить о поддержке микробизнеса: «Например, что, если предоставить регионам возможность снижать размер налога на профессиональный доход до одного процента? Это позволило бы смягчить для самозанятых последствия пандемии, дало возможность регионам в «ручном режиме» развивать те отрасли микробизнеса, в которых существует наибольшая потребность».