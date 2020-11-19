Волгоград, , 17:19 — REGNUM В третьем квартале 2020 года в Волгоградской области приняли на работу 31,8 тысячи человек, а уволили почти 36,7 тысячи работников. При этом 27 тыс. 040 граждан написали заявления об увольнении по собственному желанию. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 19 ноября Волгоградстатом.

Неполное рабочее время отработали 13 тыс. 416 человек, из которых только 190 — по инициативе работодателя, а остальные — по соглашению сторон. В отпуск без сохранения заработной платы ушли 43 тыс. 469 сотрудников, отработавших в этой категории. Больше всего среди них представителей обрабатывающих производств (16 945), на втором месте деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (4322), затем оптовая и розничная торговля, а также ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (3901)

По данным статистиков, на конец третьего квартала 2020 года Волгоградской области требуется 14 тыс. 703 работника.