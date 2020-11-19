Воронеж, , 17:09 — REGNUM На посту генерального директора АО «Концерн «Созвездие» (головное предприятие расположено в Воронеже) утверждён избран Михаил Артемов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе концерна. Решение принято внеочередным общим собранием акционеров АО «Концерн «Созвездие» 18 ноября.

В пресс-службе уточнили, что доктор технических наук, доцент Михаил Артемов работает в АО «Концерн «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех») с 1985 года, прошел путь от инженера до генерального директора. Он является главным конструктором и председателем совета главных конструкторов по направлению создания техники РЭБ с инфокоммуникационными системами. Также он является научным руководителем научно-исследовательских работ, главным конструктором опытно-конструкторских работ по созданию автоматизированных систем и средств РЭБ в интересах Вооруженных Сил РФ и других силовых структур и ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Артёмов был назначен на пост временного генерального директора «Созвездия» в январе 2020 года. До этого, с августа 2017 года, АО «Концерн «Созвездие» возглавлял Алексей Бочаров.

АО «Концерн «Созвездие» было создано в 2004 году на базе воронежского НИИ связи. Сейчас в концерн входит 20 предприятий, специализирующихся на разработке и производстве высокотехнологичных интеллектуальных систем управления и связи, радиоэлектронной борьбы и специальной техники. Концерн занимается разработкой единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ) для комплексного управления войсками.

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