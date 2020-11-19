Киев, , 17:07 — REGNUM ЕС готов предоставить Украине макрофинансовую помощь размером 1,2 млрд евро, но при условии выполнения ряда требований.

Об этом заявил глава представительства ЕС в Киеве Матти Маасикас сегодня, 19 ноября, по итогам встречи с главой комитета Верховной рады Украины по вопросам бюджета Юрием Аристовым.

Маасикас отметил, что фискальные вызовы, которые в настоящий момент стоят перед Украиной, «огромные».

"ЕС готов предоставить макрофинансовую помощь при хорошо известных условиях. Кроме того, подчеркнул необходимость надлежащего финансирования общественного телевидения и фонда энергоэффективности Украины», — проинформировал европейский дипломат.

ИА REGNUM напоминает, что ключевым сигналом для ЕС и других кредиторов Украины будет «разморозка» сотрудничества Киева и МВФ. Однако эксперты считают, что телефонный разговор Владимира Зеленского с директором-распорядителем МВФКристалиной Георгиевой, состоявшийся вечером 17 ноября, ясно показал серьезные проблемы в отношениях официального Киева и фонда. Пока что МВФ не только не намерен выделять Украине очередной кредитный транш, но даже не собирается присылать свою группы для обсуждения возможных условий кредитования.