Москва, 19 ноября 2020, 17:01 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 13 ноября составил $583,9 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
На 6 ноября международные резервы страны составляли $587,6 млрд. Таким образом, за неделю показатель сократился на $3,7 млрд, или на 0,6%.
В сообщении регулятора отмечается, что сокращение резервов произошло «преимущественно в результате снижения цен на золото».
Напомним, по начало ноября, согласно данным ЦБ, в общей структуре резервов иностранная валюта составляла $432,21 млрд, специальные права заимствования — $6,86 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,12 млрд, монетарное золото — $138,66 млрд.