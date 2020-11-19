Санкт-Петербург, , 16:53 — REGNUM Годовая инфляция в Ленинградской области в октябре 2020 года выросла до 3,3% после 3,1% в сентябре. При этом она оставалась ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (3,9%) и по России в целом (4,0%). Об этом 19 ноября ИА REGNUM сообщили в отделении по Ленинградской области Северо-Западного ГУ Банка России.

Годовая инфляция в Ленобласти выросла в октябре, но ниже чем по стране. Банк России

Низкие значения инфляции в Ленобласти, по мнению регулятора, обусловлены высоким предложением мясопродуктов, в частности, мяса птицы.

«Ускорение инфляции в области связано с действием временных общефедеральных факторов — низким урожаем отдельных сельскохозяйственных культур и ослаблением рубля», — отметили в Центробанке.

Вместе с тем, годовой прирост цен на продукты питания в регионе в октябре увеличился до 3,4% после 3,0% в сентябре. Основной вклад в его рост внесла динамика цен на мясопродукты, картофель и сахар.

«На фоне ослабления рубля, вызвавшего рост стоимости импортных компонентов кормов и оборудования, в октябре выросли цены на свинину, ускорился рост цен на колбасу, замедлилось снижение цен на куриное мясо. Неблагоприятные погодные условия стали причиной снижения урожая картофеля в регионе, что привело к повышению темпов прироста цен на него», — уточнили в Банке России.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в Ленобласти в октябре, как и месяцем ранее, составил 3,0%. Прирост тарифов на услуги в октябре составил 3,4% после 3,5% в сентябре.

Отметим, по предварительным данным АПК Ленобласти, в 2020 году в регионе произведено 378,1 тыс. тонн (+1,7 тыс. тонн к 2019 году) мяса и порядка 307 тысяч тонн мяса птицы (307,4 тыс. Тонн 2019 году), а также 3,2 млрд шт. (+1 млн штук) яиц.

Объем валовой продукции АПК — 260 млрд рублей, что на 11 млрд рублей больше, чем в 2019 году. По итогам года собрано: зерновых культур — 158,2 тыс. тонн (+12,6 тыс. тонн к 2019 году), картофеля — до 205 тыс. тонн (+0,2 тыс. тонн), овощей — 150 тыс. тонн (+5,4 тыс. тонн).

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