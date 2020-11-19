Брянск, , 16:25 — REGNUM Решение об увеличении регионального МРОТ с 1 января 2021 года принято губернатором Брянской области Александром Богомазом. В проекте нового областного бюджета запланированы средства на повышение заработной платы бюджетникам, сообщили 19 ноября в пресс-службе правительства.

С Нового года в Брянской области решено установить минимальный размер оплаты труда на отметке 12 тыс. 850 рублей. По сравнению с 2020 годом рост составит 650 рублей. При этом федеральный МРОТ на 2021 год по проекту Минтруда запланирован в размере 12 тыс. 392 руб.

Также в проекте областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов запланированы средства на повышение заработной платы по «майским» указам президента РФ. В соответствии с прогнозируемым ростом дохода от трудовой деятельности повышение планируется на уровне 2,8%: в 2020 году планировался 27 тыс. 210 рублей, в 2021 году — 27 тыс. 960 рублей. Проект регионального бюджета принят депутатами областной думы 19 ноября в первом чтении.