Варшава, , 16:13 — REGNUM Международный исследовательский центр IMAS International провел в Польше исследование на предмет изменения характера расходов у жителей республики в связи с пандемией. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

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Всего, согласно результатам исследования, у 61% респондентов расходы вследствие пандемии сократились.

При этом, парикмахерскими и косметическими услугами стали реже пользоваться 35% жителей Польши, совершать покупки косметики и парфюмерии стали меньше 34% опрошенных. При этом, 33% респондентов тратят меньше денег на одежду и обувь для повседневного использования, а 20% — на деловую одежду. В свою очередь, 19% респондентов сократили расходы на питание.

38% опрошенных указали, что их материальное положение ухудшилось по сравнению с временем, которое было до пандемии. Чуть более половины указывают, что оно осталась неизменным, а 6,2% считает, что оно стало лучше, чем до вспышки коронавируса.

Опрос был проведен 26−30 октября 2020 года с использованием метода CAWI на репрезентативной группе из 1000 взрослых жителей Польши.