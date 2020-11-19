Киев, , 15:58 — REGNUM Отходы Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) начали перевозить на территорию нового хранилища. Об этом сообщил 19 ноября телеканал 1+1.

Журналисты отмечают, что в хранилище завезли первую партию отходов весом 20 тонн. Всего в хранилище планируют перевезти 4,5 тыс. тонн ядерного топлива в течение следующих десяти лет. В данный момент отходы находятся в старом хранилище, построенном ещё в 1986 году.

Напомним, ранее в компании «Энергоатом» заявили, что централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) будет полностью достроено к концу 2020 года.

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