Москва, , 15:53 — REGNUM Оптимистичные новости о создании вакцины против коронавируса будут позитивно сказываться на укреплении национальной валюты России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Вакцина от коронавируса, разработанная в России Yarregion.ru

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«В то же время негативные новости о создании, тестировании, эффективности вакцины будут откатывать достигнутые показатели курса рубля назад. Курс рубля может сильно укрепиться на фоне позитивных ожиданий при успешности финальных испытаний вакцин. Но более вероятны среднесрочные колебания валютного курса, — сказала Степанова. — Долгосрочного тренда ослабления американской валюты к рублю мы также не видим. Можно говорить лишь о временных корректировках доллара на фоне политико-экономических событий».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что процесс ослабления рубля может продолжиться по мере падения реальных располагаемых доходов населения.

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