Москва, , 15:47 — REGNUM Процесс ослабления рубля может продолжиться по мере падения реальных располагаемых доходов населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

«По мере снижения реальных располагаемых доходов населения из-за продолжающейся рецессии экономики потребительский спрос не перестанет падать, и процесс ослабления рубля может продолжаться. Девальвация рубля также может быть ответом правительства на ухудшение темпов экономического роста страны, — сказала Степанова. — Не стоит также забывать и о возможном нарастании угрозы кредитного пузыря, поскольку существует огромная закредитованность населения. Особенно данные риски угрожают рынку первичной ипотеки, где объекта залога пока не существует, так как большинство домов будет построено в 2021—2024 годах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова объяснила, что против укрепления рубля работает очень много факторов.

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