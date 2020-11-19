Москва, , 15:36 — REGNUM В ближайшие годы рубль может укрепиться на 4−10%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала прогноз аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), согласно которому до 2024 года курс рубля может укрепиться на 4−15%.

«Думаю, столь позитивные прогнозы АКРА по валютному курса рубля связаны с планируемой вакцинацией от коронавируса, что приведет к росту внешнеторгового сальдо платежного баланса России, увеличению доходов предприятий и государственного бюджета, тем самым укрепив курс рубля, — пояснила Степанова. — Прогноз укрепления рубля на 20%, как ранее заявлял Ситибанк и другие эксперты, мне кажется не совсем оправданным. Более реалистичным выглядит возможность укрепления рубля относительно доллара на 4−10% в ближайшие годы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что негативом для российской валюты 19 ноября может стать принятая палатой представителей в США резолюция о санкциях.

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