Абу-Даби, , 15:36 — REGNUM Отношения Объединённых Арабских Эмиратов с партнёрами по ОПЕК+ остаются напряжёнными. Об этом сообщает 19 ноября агентство Bloomberg, ссылаясь на слова высокопоставленных представителей ОАЭ в организации стран — экспортёров нефти.

Открытых заявлений о членстве в ОПЕК+ или выходе из него нет. Но в частном порядке представители Эмиратов выражают сомнения в выгодности участия в альянсе и допускают даже, что ОАЭ покинет ОПЕК+.

При этом они говорили с журналистами на условиях анонимности и оставили для себя возможность позднее отказаться от сказанных слов. Ранее, отмечают авторы публикации, ОАЭ избегали открытых стычек и решали спорные вопросы за закрытыми дверями.

Не исключено, что теперь между Абу-Даби и Эр-Риядом нарастают противоречия. Ещё один фактор — растущее на фоне экономических проблем страны недовольство Эр-Рияда «несправедливым» распределением квот на добычу нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре страны ОПЕК+ снизили добычу нефти по отношению к августу на 40 тыс. баррелей в сутки. Таким образом соглашение о сокращении добычи нефти выполнено на 103%.

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