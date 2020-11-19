Москва, , 15:27 — REGNUM Основной вклад в сокращение индекса промышленного производства России в III квартале 2020 года внесли добывающие отрасли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявил доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ имени Г. В. Плеханова Сергей Кукушкин.

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"Согласно данным Росстата, сокращение индекса промышленного производства в III квартале текущего года составило 3,6%. Основной вклад в сокращение индекса внесли добывающие отрасли. Как свидетельствуют статистические данные, ускорение падения произошло в основном из-за коронавируса. Пандемия коронавируса, наложившаяся на разбалансированный крупными игроками рынок углеводородов, повлияла на экономики всех государств. Естественно, Россия тут не исключение, — пояснил он. — Объемы добычи нефти сократились, цена упала. По самым пессимистичным прогнозам, рынок нефти будет восстанавливаться до 2025 года — цена на нефть будет низкой. Кроме того, значительный вклад уже внесла вторая волна COVID-19».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы заявил, что индекс производственной активности PMI России упал до уровней 2010−2011 годов.