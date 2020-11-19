Москва, , 15:22 — REGNUM Хотя соглашение ОПЕК+ привело к ощутимым потерям, как для российской, так и для мировой экономик, решение о сокращении добычи нефти было вполне обоснованно и обеспечило постепенный рост цен на «черное золото». Об этом 19 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал высказывание заместителя министра финансов РФ Владимира Колычева, который сказал, что из-за действия соглашения ОПЕК+ ВВП РФ потерял 1,6 процентных пункта.

«Соглашение с ОПЕК+ о сокращении добычи нефти вступило в силу с 1 мая. По этому соглашению, крупнейшие нефтедобывающие страны — Россия и Саудовская Аравия — должны сократить добычу на 9,7 млн. баррелей в сутки. Такого сокращения добычи ещё не было. Это связано с резким сокращением спроса. Три года назад предложение превышало спрос на 3 млн баррелей в сутки, а сейчас — на 20 млн баррелей, — отметил Каленов. — Безусловно, это соглашение привело к ощутимым потерям как для российской, так и для мировой экономик. Однако принятие решения о сокращении добычи нефти было вполне обоснованно и обеспечило постепенный рост цен на черное золото».

Как подчеркнул экономист, во многом ситуация на рынке нефти и в мировой экономике, и в большинстве национальных экономик будет зависеть от того, насколько длительной будет вторая волна пандемии и каковы будут её масштабы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов заявил, что отсутствие соглашения ОПЕК+ привело бы к значительному падению цен на нефть по сравнению с тем уровнем, который есть в настоящее время.

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