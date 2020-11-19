Варшава, , 15:11 — REGNUM Нефтегазовая компания PGNiG значительно увеличила экспорт газа на Украину. Об этом 19 ноября заявил заместитель главы польской компании по торговым вопросам Ярослав Врубель на пресс-конференции.

По его словам, Украина остается стратегическим партнером для компании. По данным PGNiG, в 2019 году Польша поставила в соседнюю страну 0,33 млрд куб метров газа. Прогнозный показатель на 2020 год составляет 0,95 млрд куб. метров.

Ранее глава польской компании PGNiG Ежи Квечинский заявил, что Польша планирует более активно участвовать в проектах по добыче углеводородов на Украине. Компания планирует начать разведку природного газа в первой половине 2021 года.

Читайте также: Украина отдает Польше часть своих месторождений газа