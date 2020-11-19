Ростов-на-Дону, , 14:49 — REGNUM В Ростовской области за последние пять лет заменили более 1,4 тыс. старых лифтов. На эти цели было выделено около 750 млн рублей. Об этом журналистам сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства региона Дмитрий Беликов.

«Сегодня замена лифтового оборудования является наиболее востребованной и социально значимой работой. До 2025 года в Ростовской области планируется заменить более 2000 лифтов, а до конца этого года — 250», — отметил спикер.

В настоящее время замене подлежат подъёмники, отработавшие 25 лет. В 2019 году было обновлено 144 лифта.

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