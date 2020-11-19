Уфа, , 14:47 — REGNUM К 2024 году поток туристов в Башкирию планируют увеличить до 3,5 млн человек. Об этом 19 ноября сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Он сообщил, что итоги работы туристической отрасли Башкирии были рассмотрены на встрече с руководителем Федерального агентства по туризму Зариной Догузовой.

По словам главы Башкирии, в период пандемии коронавируса туристам пришлось отказаться от поездок за рубеж. Поэтому туристический поток в регионе заметно вырос за счет самостоятельного туризма. Летом текущего года республику посетили свыше двух млн человек. Это в три раза больше показателя прошлого года. К 2024 году планируется довести этот показатель до 3,5 млн человек.

Хабиров отметил, что в 2020 году геопарк «Янган-Тау» первым в РФ и на постсоветском пространстве был внесен в список глобальных геопарков ЮНЕСКО. В настоящее время руководство региона работает над тем, чтобы в этот список был включен и геопарк «Торатау». Помимо этого, в Башкирии планируют создать туристско-рекреационные кластеры «Сердце Башкирии» и «Могучий Иремель».

Отмечается, что в ходе встречи был затронут вопрос о федеральной поддержке всесезонного семейного курорта федерального значения «Мраткино». В случае реализации данного проекта, курорт может стать одним из четырех крупнейших горнолыжных комплексов РФ, а по протяженности трасс — вторым в стране.

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