Тбилиси, , 14:38 — REGNUM В Грузии начал действовать механизм софинансирования для иностранных инвесторов. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 19 ноября рассказала министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава на брифинге.

По словам главы минэкономразвития, новая программа распространяется на компании, созданные на основе иностранного капитала, которые инвестируют в экономику от 10 млн лари (около $3 млн) и создадут не менее 150 рабочих мест.

«Они получат грант в размере 1 млн лари. Целью, в первую очередь, является подготовка и переподготовка трудоустроенных здесь кадров, так как нехватка квалифицированных кадров в Грузии, является одной из проблем, которую называют иностранные инвесторы», — сказала Турнава.

Стоит отметить, что в 2019 году в Грузии иностранные компании инвестировали $1,3 млрд, что было на 0,2% больше, чем годом ранее. Основным инвестором в страну стала Великобритания.