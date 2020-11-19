Пермь, , 14:34 — REGNUM Годовая инфляция в Пермском крае в октябре ускорилась относительно предыдущего месяца на 0,4% и составила 3,7%. (В России и в Приволжском федеральном округе инфляция — 4% и 4,2% соответственно), сообщает пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России.

Инфляция в Пермском крае Отделение по Пермскому краю Уральского ГУ Центрального банка РФ

Основными причинами ускорения инфляции в регионе названы рост мировых цен на продовольствие и ослабление рубля, а также сокращение предложения ряда продовольственных товаров: сахара и картофеля. Вместе с тем сдержанный спрос на услуги из-за действующих противоэпидемических мер и снижения доходов населения оказал дезинфляционное воздействие.

Прирост цен на продовольственные товары в годовом выражении в октябре увеличился относительно предыдущего месяца на 0,9 процентных пункта — до 5,7%. Наибольший вклад в повышение инфляции внесла динамика цен на куриное мясо, картофель и сахар.

Рост цен на куриное мясо связан с подорожанием импортных добавок, который входят в состав кормов. Кроме того, увеличилась стоимость зерна. Изменение цен на сахар связано с тем, что ряд перерабатывающих заводов приостановили свою работу с целью компенсировать прошлогоднее перепроизводство. Постепенно цена на сахар возвращается к среднему значению за последние несколько лет.

На стоимость картофеля повлиял ряд факторов: пандемия, погодные условия, активизация российского экспорта. В результате в Прикамье сложилось более низкое предложение картофеля, чем год назад.

Темп прироста цен на непродовольственные товары в октябре повысился относительно предыдущего месяца на 0,4 процентных пункта — до 3,5% в годовом выражении. Ослабление рубля стимулирует повышенный спрос на товары длительного пользования из-за ожидания потребителями дальнейшего повышения рублевых цен. Дополнительный фактор ускорения роста цен на медикаменты — повышенный спрос на них на фоне ухудшения эпидемической обстановки. При этом из-за сдержанного спроса населения не наблюдается динамика цен на одежду и обувь.

Годовой темп прироста цен на услуги в октябре снизился относительно предыдущего месяца на 0,3% — до 1,5%. Снижение спроса на услуги из-за действующих противоэпидемических ограничений и снижения доходов населения оказало дезинфляционное влияние.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции сократился пассажиропоток, что в свою очередь способствовало снижение цен на услуги по перевозке. В октябре полет в салоне экономкласса стоил на 49% дешевле, чем годом ранее (в сентябре — на 40%). Снижение цен на проезд в фирменном купе междугороднего поезда в октябре в годовом выражении составило 19%, в сентябре — 10%.