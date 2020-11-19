Санкт-Петербург, , 14:42 — REGNUM Основные отрасли экономики Ленинградской области, которые пострадали в пандемию, уже практически полностью восстановились. Об этом 19 ноября заявил губернатора региона Александр Дрозденко.

По его словам, в настоящий момент региональные власти рассчитывают, что к концу 2020 году индекс промышленного производства до конца года выйдет на уровень 2019 года.

«Почти все отрасли экономики Ленобласти практически полностью восстановились, и они достаточно неплохо работают. Конечно, есть свои нюансы, есть свои проблемы», — приводит ТАСС слова губернатора.

Индекс промышленного производства в Ленобласти за январь-октябрь 2020 года, по данным Петростата, составил 99,1% к уровню того же периодна 2019 года.

«Отрицательная динамика наблюдалась в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании, воздуха — на 6,6% и в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений —на 0,3%. В обрабатывающих производствах фиксировался рост на 0,5% относительно периода прошлого года, в добыче полезных ископаемых — рост на 3,0%», — пояснили в Петростате.