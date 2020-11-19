Набережные Челны, Татария, , 14:18 — REGNUM Развитие трамвайного движения в Набережных Челнах обсуждалось 19 ноября на совещании в городской администрации. К рассмотрению был представлен проект строительства трамвайной линии, которая включает три этапа.

На первом этапе потребуется обеспечить доступность в транспорте для жителей поселков ЗЯБ, ГЭС с новыми микрорайонами Замелекесья и Сидоровкой. В обоих направлениях протяженность ветки составит 16 км, то есть по восемь в одну сторону. Появятся 16 остановок. Для запуска потребуется построить одну тяговую подстанцию.

На втором этапе намечено трамвайное сообщение через улицу В. Полякова, проспект Залесный. Жители 63, 65 и 69 микрорайонов смогут воспользоваться соответствующим общественным транспортом. Общая протяженность маршрута составит более 20 км. Здесь потребуется строительство 18 остановочных павильонов и тяговой подстанции.

В дальнейшем трамвайное движение появится по Московскому проспекту от улицы Академика Королева, проспектов Чулпан и Раиса Беляева.

По словам мэра Наиля Магдеева, это проект социально важный. Он необходим для развития Набережных Челнов и улучшения транспортного обслуживания горожан. Градоначальник поручил провести необходимые работы, чтобы приступить к проектированию первого этапа трамвайных путей.

В период с 2006 по 2020 годы в городе построено 19,7 км подобных дорог. Общая протяженность трамвайных путей составляет 115,8 км.

Ранее ИА REGNUM сообщало, до 25 рублей подорожал проезд в автобусах и троллейбусах в городах Альметьевске, Набережные Челны и Нижнекамске. Ранее стоимость проезда в общественном транспорте в этих городах составляла 22 рубля.

Читайте также: Сразу в трёх городах Татарии подорожает проезд в общественном транспорте