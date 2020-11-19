Санкт-Петербург, , 14:14 — REGNUM Глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс доволен принудительной цифровизацией, связанной с пандемией нового коронавируса. Об этом он заявил 19 ноября на XIII Петербургском международном инновационном форуме.

«Ну это же классно. Сколько экономим времени на командировках, на передвижении на работу, с работы», — пояснил Чубайс.

По его словам, теперь президенты общаются в программе Skype. Произошёл очень крупный структурный сдвиг в экономике, пандемия изменила жизнь каждого человека.

Самое важное, что пандемия закончится, а цифровизация останется, подчеркнул глава «Роснано».