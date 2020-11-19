Элиста, , 13:53 — REGNUM В Республике Калмыкия задолженности по выплате зарплаты работникам образования нет. Это установила прокурорская проверка, которую провели на основании появившейся в сети информации о задержках выплаты зарплаты работникам школ и детских садов республики.

«Установлено, что задолженность по начисленной заработной плате педагогическим работникам отсутствует. Так, выплата заработной платы работникам общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования профинансирована 3 ноября 2020 года», — уточнили в республиканской прокуратуре.

В ведомстве отметили, что по субвенции на реализацию госстандарта общего образования за вторую половину октября перечислено 98 544,97 тыс. рублей, на финансовое обеспечение образовательной услуги в сфере дошкольного образования — 30 139,46 тыс. рублей.