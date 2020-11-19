Тбилиси, , 13:56 — REGNUM Правительство Грузии продлило ограничения на регулярные международные авиарейсы до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Агентства гражданской авиации Грузии на сайте организации.

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«Ограничения на осуществление международного регулярного воздушного сообщения продлены и будут действовать до 31 декабря 2020 года включительно», — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что ограничения не распространяются на часть ранее возобновленных в Грузии международных рейсов. Из Тбилисского аэропорта продолжат летать самолеты в Мюнхен, Париж, Ригу, Доху, Варшаву, Афины, Амстердам, Вену, Берлин и Милан. Из аэропорта в Кутаиси также продолжают доставлять пассажиров в Ригу, Катовице, Вильнюс и Дортмунд.

Напомним, запрет на международные рейсы был введен в Грузии в марте в рамках борьбы с распространением коронавируса. Осенью в стране постепенно стали снимать ограничения. После того, как в Грузии ухудшилась эпидемиологическая обстановка, ряд европейских стран ввели ограничения для грузинских граждан.