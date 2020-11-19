Москва, , 13:42 — REGNUM В обесценении рубля, произошедшем во второй половине 2020 года, свою роль сыграла геополитика. Об этом в ходе 25-го саммита «Металлы и горная промышленность России и СНГ 2020» заявил руководитель SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик.

Рубль Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«С точки зрения динамики рубля, мы считаем, что в значительной степени во второй половине года сыграли роль в обесценении рубля геополитические факторы. И при снижении геополитической премии, мы считаем, что у рубля есть значительные перспективы для укрепления, особенно если мы увидим ослабление доллара на мировых рынках на фоне восстановления мировой экономики», — сказал Лисоволик.

По его словам, поведение рубля на пике пандемии кризиса является «значительным парадоксом».

Лисоволик подчеркнул, что рубль демонстрировал «удивительную устойчивость», что может быть связано с ограничительными мерами, «которые привели к падению импорта, сокращению оттока капитала и оттока денежных переводов мигрантов из стран СНГ».