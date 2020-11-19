Москва, , 13:36 — REGNUM Число самозанятых в России растет по 5 тыс. человек ежедневно, заявил глава Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, сообщили 19 ноября в пресс-службе Кремля.

По его словам, в России уже насчитывается 1,3 млн самозанятых. Он отметил, что зарегистрированные представители данной категории получили максимальную поддержку от государства.

Глава ФНС добавил, что важно не допустить больших перетолков официально устроенных наемных рабочих в статус самозанятых. «С другой стороны, конечно, это серьезное подспорье людям быть легальными», — сказал Егоров.

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