Москва, , 13:34 — REGNUM У граждан России всегда много претензий к государству, и, как правило, обоснованных, заявил 19 ноября президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым.

Так, на встрече с главой государства Егоров отметил, что приобретение статуса самозанятого позволяет гражданам России избежать излишней административной нагрузки.

Это очень хорошо еще и потому, что государство декларирует какие-то задачи и цели и реализует их, ответил Путин.

«Конечно, у граждан всегда много претензий к государству, и обоснованно, как правило, — сказал российский лидер. — Но если государству удается реализовывать заявленные цели и выполнять свои обещания, то это дает очень позитивную динамику развития, в данном случае в этом секторе экономики».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путину на форуме «Сильные идеи для нового времени» представили проект по подготовке и профориентации самозанятых граждан.

Президенту предложили проект по развитию сферы самозанятости в России так, чтобы ликвидировать дефицит специалистов в сфере IT, ЖКХ, сфере услуг и строительстве. К 2030 году увеличить их число на 10 млн.

В связи с этим Путину предложили дать поручение правительству и Агентству стратегических инициатив разработать механизмы реализации, финансирования — по аналогии с проектом по обучению граждан предпенсионного возраста.

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