Москва, , 13:30 — REGNUM Поступление налогов в консолидированный бюджет России по итогам десяти месяцев снизилось на 11% и ставило 16,9 трлн рублей. Такие цифры на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, говоря о результатах работы Федеральной налоговой службы, привёл глава ведомства Даниил Егоров. Об этом сообщается на сайте Кремля 19 ноября.

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«Во втором квартале у нас снижение поступлений составило 26%, то уже по итогам десяти месяцев поступления ставили 16,9 триллиона рублей, — сказал руководитель ФНС. — Я говорю о консолидированном бюджете, и это минус 11%».

Егоров добавил, что по итогам 2020 года планируется выйти на 20,5 трлн рублей консолидированного бюджета, что составит минус 10% к прошлому году).

По его словам, за этот период подоходный налог подрос на 4%.

«Мы так видим, что эта динамика сохранится и до конца года, я имею в виду по сравнению с прошлым годом», — уточнил Егоров.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Федерального казначейства, в России в январе-мае 2020 года консолидированный бюджет был исполнен с профицитом 387,5 млрд рублей, что в 6,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (2 трлн 549,7 млрд рублей). Так, доходы консолидированного бюджета за пять месяцев снизились на 1,6% и составили 15 трлн 374 млрд рублей (в 2019-м — 15 трлн 620,4 млрд рублей). Расходы напротив выросли на 14,7% и составили 14 трлн 986,5 млрд рублей (за январь-май 2019-го — 13 трлн 70,7 млрд рублей).

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