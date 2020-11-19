Москва, , 13:41 — REGNUM Почти в восемь раз сократилось количество выездных налоговых проверок в России с 2010 года. Об этом глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров доложилпрезиденту Владимиру Путину 19 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

«Если у нас 2010 год — это 70 тысяч проверок, прошлый год — это 9 тысяч проверок», — сказал Егоров.

Он отметил, что налоговая служба стремится улучшить коммуникации и снизить конфликтность в налоговой сфере. Высшая ценность для неё — когда люди уплачивают налоги сами, а не с помощью каких-то контрольных мероприятий.

В случае с сокращением проверок главное то, что ФНС внедряет аналитические инструменты. Компании видят, что транзакции отслеживаются, и смысла уходить от уплаты налогов нет, добавил Егоров.

На текущий момент, указал он, наблюдается минимальная доля налогового разрыва — в НДС это 0,43% от всех вычетов в стране. Даже на фоне кризиса — очень низкие показатели налогового разрыва, это особенная ценность.

«Такой минимальной цифры мы еще не наблюдали, а качество, то есть привычка ухода от уплаты налогов, по сути, сама уходит», — констатировал глава ФНС.