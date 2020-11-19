Ново-Огарево, Московская область, , 13:21 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) полностью выполнила поручение президента по возвращению налоговых сборов самозанятым. Об этом 19 ноября заявил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Немаловажным мне представляется то, что мы также по Вашему поручению реализовали программу для самозанятых, мы вернули все налоги за 2019 год и начислили более 15 миллиардов», — заявил Егоров.

«Да, это состоялось, налог на профессиональный доход им возвращен», — подчеркнул он.