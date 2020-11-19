Черкесск, , 13:19 — REGNUM В ближайшие годы курорты Теберда и Домбай в Карачаево-Черкесии будут обеспечены газом. Об этом сообщил 18 ноября в ходе встречи с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

«Очень приятно, что в рамках нашей программы мы обеспечим газификацию Теберды и Домбая. Это всемирно известные курорты, привлекающие огромное количество туристов. И, без сомнения, реализация наших с вами целей и задач по газификации Теберды и Домбая, конечно, откроет новые возможности для развития курорта», — цитирует Миллера пресс-служба главы и правительства Карачаево-Черкесии.

Темрезов отметил, что заслугой в развитии туризма в Карачаево-Черкесии регион во многом обязан «Газпрому», так как без газификации курортов невозможно было бы добиться таких результатов.

«При населении в 500 тыс. человек, у нас сегодня почти полтора миллиона туристов в год посещают курорты Карачаево-Черкесии. И без поддержки Газпрома, без газификации туристических районов вряд ли мы бы таких результатов добились», — подчеркнул глава региона.

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