Москва, , 13:14 — REGNUM Нефть марки Brent 19 ноября продолжает консолидироваться вокруг уровня $44 за баррель в сходящемся клине, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Учитывая, что фигура формируется в рамках восходящий тренда, потенциал роста после пробоя формации составляет $48 за баррель. Однако рост должен поддерживаться фундаментальными драйверами.

Но фундаментальные драйверы пока отсутствуют. Напротив, внешний фон сдерживает рост.

В мире продолжает фиксироваться значительный рост заражений корронавирусом. Этот факт заставляет власти в разных странах принимать все более решительные меры по усилению ограничений и мер социального дистанцирования.

Если тенденция не изменится, то высока вероятность повторных общенациональных локдаунов. Соответственно это может негативно отразиться на восстановительном тренде экономического роста и как следствие повлиять на падение спроса на нефть.

В свою очередь, рост запасов нефти в США стал еще одним фактором, который удерживает котировки от роста.

Так согласно данным минэнерго США, запасы нефти в США на отчетной неделе выросли на 769 тыс. баррелей до 489,5 млн. баррелей.

Их объем по-прежнему примерно на 6% превышает среднее пятилетнее значение для данного отчетного периода», — пояснил эксперт.

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