Москва, , 13:10 — REGNUM Рубль 19 ноября лишается достижений предыдущего дня, но остается в плюсе с начала недели. Курс доллара растет на 0,6% до 76,50 руб., курс евро — на 0,35% до 90,50 руб. Технически диспозиция не меняется, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Обновление минимумов октября 18 ноября ознаменовало продолжение фазы укрепления нацвалюты после снятия неопределенности с выборами президента США. 20 ноября и в ближайшие дни продавцы валюты могут вновь доминировать на рынке, чему будет способствовать приближение налоговых выплат в бюджет.

Сегодняшнее ослабление оптимизма на мировых рынках связано с корректировкой ожиданий в отношении принятия конгрессом США нового пакета стимулов. Рынок разочарован тем обстоятельством, что между демократами и республиканцами по-прежнему нет консенсуса в этом отношении.

Спикером Сената Митч Макконнелл, который вернул в повестку дня этот вопрос, упомянул сумму о $500 млрд, тогда как рынок больше склонялся к цифре в $1 трлн. Тем не менее инвесторы могут переключить внимание на комментарии американских монетарных властей, которые подогревают ожидания расширения объема стимулов на декабрьском заседании.

Можно ожидать и поддержания фокуса на успехах с разработкой вакцин против COVID-19 и ассоциируемым с ними началом возвращения потребительского поведения в нормальное русло на фоне сохранения непростой эпидемиологической ситуации.

Поддержку рублю оказывает и рынок энергоносителей. Здесь ключевым фактором остаются переговоры среди членов ОПЕК+ о пересмотре апрельского соглашения об ограничениях нефтедобычи. Завершившаяся накануне встреча мониторингового комитета без конкретики не смутила участников рынка, поскольку речь не идет об отсутствии компромиссов.

К настоящему моменту фактически появилась договоренность о переносе планового повышения добычи на 1,9 млн барр./сутки с января на апрель, но через месяц возможно больший вес приобретут сценарии отсрочки на шесть месяцев либо даже дополнительное сокращение на один-два квартала.

Все решит состояние рынка: локдауны, спрос в Азии, а также степень возвращения поставок из Ливии. Котировки марки Brent консолидируются выше $43,60, оставляя возможным сценарий новой волны роста к $45−46.

Поддержку рублю оказывает и налоговый период. Экспортеры могут конвертировать валютную выручку в преддверии уплаты на следующей неделе НДС, НДПИ и акцизов. Сегодня следует отследить данные по заявкам на получение пособий по безработице в 16:30 по мск», — пояснил эксперт.

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