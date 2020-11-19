Новосибирск, , 12:59 — REGNUM Новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс» уведомил центр занятости населения города о планируемом увольнении 58 работников. Сокращение запланировано на период с 14 декабря 2020 года по 17 февраля 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве труда и социального развития.

«Причина сокращений — нерентабельность деятельности в связи со снижением объёмов производства, — уточнили в министерстве. — Большая часть подлежащих увольнению сотрудников — жители города Новосибирска».

Уточняется, что с работниками завода в настоящее время ведётся работа по скорейшему трудоустройству.

Отметим, что среднесписочная численность «ПАО «Тяжстанкогидропресс» составляет 365 человек.

Ранее и сообщало, что под угрозой увольнения оказалась четверть сотрудников завода «Тяжстанкогидропресс».

Читайте также: Крупный новосибирский завод собирается уволить четверть сотрудников