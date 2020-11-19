Москва, , 13:40 — REGNUM Около 98% квартир в новостройках Троицкого и Новомосковского административного округа (ТиНАО) Москвы доступны для приобретения по программе льготной ипотеки со ставкой в 6,5%. Об этом 19 ноября сообщается на сайте департамента развития новых территорий столицы

Доступность квартир в Новой Москве объясняется их стоимостью. Средняя цена квадратного метра в квартирах ТиНАО составляет около 135 тыс. рублей, отметил глава департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин. Самыми популярными у новоселов районами ТиНАО глава ведомства назвал Коммунарку, Саларьево и Мосрентген, расположенные вблизи МКАД.

Отмечается, что на конец октября в новостройках в старых границах столицы только 54% квартир на экспозиции можно было приобрести с привлечением льготной ипотеки (с кредитом 12 миллионов рублей и бюджетом покупки до 15 миллионов рублей). В ТиНАО доля подобных лотов составила 98%.

«Когда на новых территориях открываются новые станции метро, цена жилья в данной локации повышается на десять-пятнадцать процентов за «квадрат». Для сравнения: средняя цена в Москве в старых границах составляет порядка 240 тысяч рублей за квадратный метр», — рассказал Жидкин.

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