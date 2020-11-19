Москва, , 12:54 — REGNUM По итогам 2020 года российские авиакомпании сократят перевозки на 50% от уровня 2019 года. Об этом в ходе конференции «Эффективность инструментов государственной поддержки на воздушном транспорте в период выхода из коронакризиса» в рамках «Транспортной недели» заявил заместитель руководителя Росавиации Алексей Новгородов.

Шереметьево Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Несмотря на некоторую положительную динамику, общий пассажиропоток российских авиакомпаний в 2020 году прогнозируется в целом на уровне около 50% от объемов 2019 года», — сказал Новгородов.

При этом он подчеркнул, что восстановление перевозок со стороны авиационных компаний в 2021 году планируется на уровне не выше 80% относительно показателей 2019 года.

Новгородов также заявил об одобрении Росавиацией более 290 заявок на субсидирование аэропортов на сумму более 9,1 млрд рублей.