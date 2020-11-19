Черкесск, , 12:53 — REGNUM В предстоящие пять лет в Карачаево-Черкесии будут проведены работы по полной газификации региона. Программу развития на срок до 2025 года подписали накануне, 18 ноября глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, сообщили в пресс-службе руководителя республики.

Встреча прошла в режиме видеоконференцсвязи. В ходе нее Миллер отметил, что уровень газификации Карачаево-Черкесии в настоящее время выше средних показателей по стране, в чем «без сомнения, заслуга руководства республики».

В ближайшие пять лет в регионе будет построено 187 км межпоселкового и 271 км внутрипоселкового газопроводов, газ проведут в почти 9 тыс. домов в 21 населенном пункте. Кроме того, согласно соглашению, будут газифицированы около 30 котельных и промышленных предприятий. Таким образом, будут достигнуты показатели 100%-ной газификации республики.

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