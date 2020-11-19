Москва, , 12:52 — REGNUM На поддержку регионов России правительство дополнительно направит 80 млрд рублей. Об этом 19 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Премьер-министр отметил сложности, которые возникают у регионов с исполнением бюджета, а также трудности у бизнеса и снижение налоговых и неналоговых доходов.

«Чтобы обеспечить их устойчивость мы уже направили более 200 млрд рублей. Сегодня выделим ещё 80 млрд рублей для компенсации поступлений, которые недополучили в ряде регионов», — заявил Мишустин.

По его словам, средства получат 39 субъектов.

В правительстве России рассчитывают, что регионы благодаря федеральной поддержке смогут выровнять ситуацию, выполнить социальные обязательства.