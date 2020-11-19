Махачкала, , 13:05 — REGNUM Реестр собственников электросетей, которые не находятся в управлении «Россети Северный Кавказ», будет сформирован в Дагестане в течение двух недель. Это позволит в дальнейшем повысить надежность энергоснабжения потребителей республики, сообщили ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе энергокомпании.

Напомним, в период с 15 по 18 ноября в Дагестане из-за дождей и сильного ветра происходили массовые отключения электричества, порой без света оставались более 100 тыс. человек. Отмечается, что по состоянию на 19 ноября энергетики завершили восстановительные работы на поврежденных распределительных сетях, в настоящее время бригады специалистов отрабатывают точечные заявки.

«Значительное количество отключений в Дагестане за последние дни произошли на сетях небольших местных компаний и физических лиц, которые зачастую не обслуживают оборудование. Специалисты дагестанского филиала «Россети Северный Кавказ» оказывали помощь этим организациям в круглосуточном режиме», — сказано в сообщении.

В настоящее время энергетики «Дагэнерго» приступили к оценке состояния сторонних энергообъектов в регионе. Ожидается, что подготовка реестра собственников сетей позволит заключать договоры на обслуживание таких энергообъектов и повысить надежность энергоснабжения потребителей.

Также будет инициирована передача муниципальных энергообъектов в обслуживание «Россети Северный Кавказ». Кроме того, до 26 ноября текущего года врио главы Дагестана Сергею Меликову будет представлен план восстановления сетевого комплекса республики.

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