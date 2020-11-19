Тбилиси, , 12:31 — REGNUM Уровень безработицы в Грузии в третьем квартале 2020 года, по сравнению с прошлым годом, вырос на 0,7 процентных пункта и составил 11,9%. Об этом говорится в отчете Национальной статистической службы (Грузстат), опубликованном 19 ноября на сайте ведомства.

По данным Грузстата, экономически активное население в Грузии по итогам третьего квартала составило 60,8% от населения трудоспособного возраста (от 15 лет и выше). По сравнению с прошлогодними показателями, уровень активности снизился в городах на 0,8 процентных пункта, а в сельской местности — на 3.

Также сообщается, что доля наемных работников в Грузии в отчетный период снизилась по сравнению с прошлым годом на 1,1 процентный пункт и составила 49,5%.

Стоит отметить, что, по данным Грузстата, во втором квартале 2020 года уровень безработицы в стране по сравнению с показателями прошлого года вырос на 0,9 процентных пункта и составил 12,3%.

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