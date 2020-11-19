Тбилиси, , 12:17 — REGNUM Введение в Грузии новой системы автоматического возврата НДС позволит 150 тыс. компаний страны возмещать переплаты по этому налогу «почти мгновенно». Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 19 ноября сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на брифинге.

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"Около 150 000 компаний смогут автоматически возмещать НДС почти мгновенно, а это означает, что около 1 млрд лари (около $303 млн, прим. — ИА REGNUM) в год будут возвращены нашему бизнесу без каких-либо проблем», — отметил Гахария.

Он добавил, что данная реформа была проведена в рамках помощи предпринимателям в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией. По словам премьер-министра, это нововведение позволит поддержать бизнес и сохранить рабочие места.

Стоит отметить, что новая программа возврата НДС в Грузии заработала с 17 ноября. Программное обеспечение должно возвращать на указанный предпринимателем счет переплату по НДС без запроса. Предполагается, что эта мера особенно поможет малому и среднему бизнесу.