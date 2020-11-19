Душанбе, , 12:06 — REGNUM Показатель для расчета выплат в Таджикистане увеличится на 3,4%, до 60 сомони (404 рубля) в 2021 году. Об этом 19 ноября сообщает агентство Asia-Plus со ссылкой на закон о государственном бюджете на 2021 год.

Отмечается, что этот показатель устанавливается с учетом прогнозируемого уровня инфляции. Он используется для исчисления налогов, пошлин, штрафов, обязательных платежей, социальных пособий и надбавок.

Напомним, показатель для расчетов в Таджикистане введен в 2008 году. В 2015—2016 году показатель для расчетов составлял 40 сомони (270 рублей), 2017−2018 годах — 50 сомони (337 рублей).