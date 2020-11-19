Киев, , 12:11 — REGNUM Компания Millstone&Co направит более $10 млн на разведку месторождений лития на Украине. Об этом сообщило 19 ноября информационное агентство «Украинские новости».

«Международная инвестиционная компания Millstone & Co (Польша, Украина) намерена направить более 10 млн евро собственных средств в завершение разведки месторождений лития на Украине в течение следующих двух лет», — сказано в сообщении.

В компании отметили, что решение было принято после того, как суд вернул Millstone & Co право пользования литиевым месторождением в Кировоградской области Украины.

Как сообщил руководящий партнёр компании Михаил Жернов, инвестиции, в первую очередь, пойдут на проведение геологоразведочных и оценочных работ. Он также добавил, что в данный момент Millstone & Co оценивает два месторождения лития на территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайские компании Skyrizon и Xinwei Technology заявили о намерении отсудить у Украины $3,5 млрд, потерянные в результате махинаций украинской стороны с акциями завода «Мотор Сич».

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